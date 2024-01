Weil es immer noch keinen zweiten Transfer gibt Fans nehmen Fortuna in den sozialen Medien auf den Arm

Der Handlungsbedarf ist groß, vor allem nach dem Innenbandriss von Jamil Siebert. Für den Defensivbereich will Fortuna bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Mittwoch auf jeden Fall noch einen Spieler verpflichten, und im Idealfall kommt für die Offensive ebenfalls noch eine Verstärkung hinzu. Allein: Bis jetzt ruht der See mucksmäuschenstill. Christoph Daferner, die Leihgabe vom 1. FC Nürnberg, ist nach wie vor der einzige Winterzugang.