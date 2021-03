Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Corona-Mutationen : Diese Regeln muss Fortuna aus Angst vor einem Saisonabbruch befolgen

Noch vor der Pandemie: Fortuna-Fans zeigen F95-Plakate im Dortmunder Stadion. Foto: dpa/Bernd Thissen

Exklusiv Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat Angst vor einem Saison-Abbruch. Mehrere Mannschaften in der Zweiten Liga mussten bereits komplett in Quarantäne. Die neuen Corona-Mutationen lassen keinen Spielraum mehr zu. Was das für Fortuna heißt und wie man sich schützen will.