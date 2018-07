Fortuna Düsseldorf: Wechsel von Takashi Usami nur eine Frage der Zeit

Fortunas Aufstiegsheld : Usami-Wechsel nur eine Frage der Zeit

Takashi Usami (links) im Fortuna-Trikot im Duell mit dem Ingolstädter Alfredo Morales, der im Sommer nach Düsseldorf wechselte. Foto: falk janning (faja)

Düsseldorf Fortunas Aufstiegsheld Takashi Usami bleibt dem Training bei seinem Arbeitgeber FC Augsburg fern und postet Bilder vom individuellen Training. Der Wechsel nach Düsseldorf soll in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Auf dem Rathausbalkon bei der Aufstiegsfeier hatte Fortunas Linksaußen Takashi Usami den Fans Ende Mai ein fröhliches „bis gleich“ zugerufen. Der japanische Linksaußen hatte damit auf seine Art zum Ausdruck gebracht, dass er gerne bei den Rot-Weißen bleiben würde. Nun, mehr als zwei Monate später, ist der Wechsel vom FC Augsburg immer noch nicht vollzogen.

Nun hat Usami den Druck erhöht. Der Linksaußen, der beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 besitzt, ist dem Laktattest bei seinem Arbeitgeber ebenso ferngeblieben, wie dem Trainingslager in Längenfeld in Tirol. Der 26-Jährige strebt weiterhin eine Lösung in seinem Sinne an, möchte für den Klub spielen, für den er in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen war und mit dem er in die Bundesliga aufstieg.

In Düsseldorf spielte er eine glänzende Saison, erzielte acht Treffer, war ein wichtiger Faktor für den Aufstieg und fühlte sich erstmals so richtig wohl, was bei seinen vorherigen Stationen (FC Bayern, TSG Hoffenheim, FCA) nicht der Fall gewesen war. In Augsburg war er nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen und würde es dort vermutlich auch weiterhin nicht. Kein Wunder also, dass er sich verändern möchte.

Nun hat Usami in den sozialen Netzwerken Bilder gepostet, die ihn bei der individuellen Arbeit mit dem Ball zeigen. Offiziell heißt es in Augsburg zu seinem Fernbleiben, dass er private Dinge in seiner Heimat regeln müsse.

Für den Japaner ist klar, dass ein Wechsel „für alle Seiten die beste Lösung ist.“ Er betonte in den vergangenen Wochen immer wieder: „Ich will nur zu Fortuna wechseln, und zu keinem anderen Verein. Ich fühle mich in Düsseldorf wohl, und das sowohl sportlich als auch privat.“