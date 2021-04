Auf Wunsch der Leserinnen und Leser : Wechsel in Fortunas Traumelf – dieser Spieler ist neu dabei

"Zwote" muss bis zum 24. April in Quarantäne



Nachdem es am Montag drei positive Corona-Befunde im Team und Funktionsteam von Fortunas U23 gab, haben sich alle Spieler, Trainer und Betreuer, die am Samstag beim Auswärtsspiel in Wegberg-Beeck waren, auf Anordnung des Gesundheitsamts der Stadt Düsseldorf in häusliche Quarantäne begeben.



Spieler und Betreuer, die nicht mit in Wegberg-Beeck waren, sind von der Quarantäne nicht betroffen. Die Quarantäne wurde vom Gesundheitsamt Düsseldorf bis Samstag, 24. April, angesetzt. Der Verband gibt die Verlegungen der Regionalliga-Spiele bei Fortuna Köln (ursprünglich angesetzt für Samstag, 17. April), gegen den Wuppertaler SV (Mittwoch, 21. April) und gegen Preußen Münster (Samstag, 24. April) in Kürze bekannt.