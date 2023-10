„Vater“ der Basis-Rente Dieses Urteil fällt Wirtschaftsweise Rürup zu „Fortuna für alle“

Alexander Jobst hat Bert Rürup schon einmal zu Rate gezogen. Damals war Jobst noch in Diensten des FC Schalke 04, und der Wirtschaftsweise stellte seinem damaligen Arbeitgeber ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus, was die Zukunftsaussichten angeht. Rürup hatte mit seinem Team in einem Gutachten einen Weg aus der Krise aufgezeigt, das streng vertrauliche Papier wurde indes auf einer Parkbank von einer Boulevard-Zeitung gefunden. Der Rest ist Geschichte. Der vorgeschlagenene Weg wurde nicht eingeschlagen, Rürup fühlt sich ob der aktuellen Situation in Gelsenkirchen in seinen Prognosen bestätigt.