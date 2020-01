„Man muss mit diesen Kraftfeldern umgehen“ : Was Fortuna-Chef Röttgermann aus 2019 gelernt hat

Marbella Der Vorstandsvorsitzende bleibt bis Freitag im Trainingslager. Er möchte sich ein genaues Bild vom Zustand des Teams machen.

...Vermarktungschancen: „Wir vermarkten uns in Zukunft selbst, weil wir andere Sponsoringpakete schnüren wollen. Was wir momentan machen, ist sicher nicht zeitgemäß. Wir sind gut beraten, uns im Sponsoring an die eigene Nase zu fassen. Der Fehler liegt bei Fortuna. Uns ist es nicht gelungen, zu transportieren, was wir eigentlich wert sind. Ganz wichtig bleibt aber das TV-Geld. Denn: Selbst wenn wir unsere Erlöse in jedem Bereich der Vermarktung, das heißt im Ticketing, im Merchandising und im Sponsoring, verdoppeln würden, wären wir in der Geld-Tabelle der Bundesliga immer noch auf Platz 16.“