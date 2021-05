Eineinhalb Jahre Fortuna-Trainer : Was von Röslers Zeit in Düsseldorf bleibt

Foto: Frederic Scheidemann Infos So reagieren die Fans auf die Trainer-Entscheidung

Analyse Düsseldorf Nach eineinhalb Jahren ist die Amtszeit von Uwe Rösler in Düsseldorf beendet. Es war eine Zusammenarbeit mit manchen Höhen, aber auch vielen Tiefen. Was vom scheidenden Fortuna-Trainer haften bleibt und was er nun plant.