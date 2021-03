Der 18fümmenneunzich-Blog : Jetzt LIVE – Fortuna-PK vor Nürnberg-Spiel

Große Sorge um Wojtowicz: Fortuna-Legende in künstliches Koma versetzt

Der frühere Fortuna-Profi und langjährige Scout des VfL Wolfsburg Rudi Wojtowicz liegt in einem künstlichen Koma. Der 64-Jährige habe auf dem Weg zu einer Gegnerbeobachtung einen Zusammenbruch erlitten, teilten die Wolfsburger am Donnerstag via Twitter mit. Wojtowicz bestritt ein Länderspiel für Polen, ehe er 1982 nach Deutschland zog und dort in der Bundesliga in 162 Spielen für Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf zum Einsatz kam. Für die Fortuna arbeitete er in der Saison 1996/97 auch als Trainer, ehe er zunächst bei Hertha BSC tätig war und 2010 beim VfL Wolfsburg als Gegner- und Spielerbeobachter begann.