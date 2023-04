„Nervt ungemein“ Was Fortuna-Trainer Thioune zur Gegentorflut sagt

Mittlerweile ist es schon so etwas wie ein lästiges Ritual. In den vergangenen drei Partien musste Florian Kastenmeier stets zwei Mal den Ball aus seinem Netz holen, um ihn zwecks Anstoß und Spielfortsetzung in Richtung der Mittellinie zu befördern. Zwei Gegentore in Rostock, zwei Gegentore gegen den Hamburger SV, zwei Gegentore gegen Arminia Bielefeld – Fortunas Torhüter ist da nicht unbedingt zu beneiden, aber genauso wenig in die Pflicht zu nehmen. Denn keiner der vergangenen sechs kassierten Treffer war Kastenmeier so richtig anzukreiden, auch wenn er den Elfmeter gegen den HSV möglicherweise anders hätte abwehren können.