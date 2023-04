Thioune und Hecking nach Schlusspfiff Was Fortunas Trainer mit seinem Nürnberger Kollegen zu besprechen hatte

Ganz offen hätten die beiden alten Weggefährten über ihre jeweiligen Situationen gesprochen. „Er hat mich dann auch gefragt, ob der Freitagabend mit dem Derbysieg des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli etwas mit uns gemacht habe, ob wir das Spiel in irgendeiner Form im Kopf gehabt hätten.“ Ein Ansatz, den Thioune Hecking in keinster Weise übelnahm. „Jeder Trainer denkt in irgendeiner Form so“, gibt der Fortuna-Coach zu. „So wie ich auch meiner Mannschaft erzählt habe: Nach dem Kiel-Spiel ist Nürnberg in keiner guten mentalen Verfassung. Jeder zieht irgendwo was raus.“