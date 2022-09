Nach Verletzung von Zimmermann : Was Fortuna-Trainer Thioune am Verhalten des HSV störte

Foto: Christof Wolff 17 Bilder Das sagen die Fortunen zur Pleite in Hamburg

Düsseldorf In der Anfangsphase der Partie zwischen dem Hamburger SV und Fortuna musste Matthias Zimmermann mit einer Platzwunde im Gesicht ausgewechselt werden. Eine Situation unmittelbar danach sorgte für hitzige Diskussionen. Was vorgefallen war. Und was Trainer Daniel Thioune dazu sagt.

Es waren gerade einmal acht Minuten absolviert, da kochten die Gemüter in der Partie zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal so richtig hoch. Fortunas Teammanager Sascha Rösler und der gegnerische Trainer Tim Walter zeigten sich gegenseitig verbal, dass sie gerade nicht der allergrößte Freund des jeweils anderen sind. Und auch Daniel Thioune mischte kräftig mit.

Alles begann mit einer Szene, die eigentlich nicht viel Potenzial zu großen Diskussionen hatte. Matthias Zimmermann bekam unbeabsichtigt den Ellbogen von Robert Glatzel ins Gesicht und blieb benommen liegen. Der Rechtsverteidiger musste anschließend nicht nur ausgewechselt, sondern bereits in den Katakomben mit vier Stichen an der Augenbraue genäht werden. HSV-Trainer Walter wünschte seinem ehemaligen KSC-Spieler Zimmermann nach der Partie noch einmal gute Besserung.

„Wenn er sich so um Zimbo bemüht, hätte ich mir schon gewünscht, dass der HSV auch mal den Ball an uns zurückspielt, nachdem wir ihn ins Aus gespielt hatten, damit wir wechseln können“, sagte Thioune nach der Partie angesprochen auf die hitzigen Diskussionen am Spielfeldrand. „Matthias hat sich ja schließlich den Kopf nicht selber eingehauen. Das hätte im Sinne des Fairplays sicher anders gelöst werden können.“

Foto: Christof Wolff 46 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Es war indes auch die einzige Situation, die wirklich für Diskussionen sorgte. Über die Richtigkeit des Spielergebnisses konnte schlussendlich jedenfalls nicht diskutiert werden. Der HSV gewann gegen eine unterlegene Fortuna verdient mit 2:0. Die Düsseldorfer, die mit einer Notelf antreten und bereits früh in der Begegnung erneut wechseln mussten, hatten gegen die Rothosen eigentlich keine einzige echte Chance. „Um den HSV schlagen zu können, brauchen wir wahrscheinlich die maximale Qualität des Kaders“, sagte Thioune. „Das war mit dieser Personaldecke eine zu große Herausforderung.“