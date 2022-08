„Damit bin ich überhaupt nicht fein“ : Was Thioune am Fortuna-Auftritt besonders ärgerte

Düsseldorf/Braunschweig Fortuna hat auch die dritte Partie in Folge nicht für sich entscheiden können. Dabei hatte die Elf von Daniel Thioune die deutlich bessere Spielanlage. In einigen Momenten vergaßen die Düsseldorfer aber die Warnungen ihres Trainers. Und das sollte sich gegen Braunschweig schnell rächen.

Denn dass Fortuna in der eigenen Druckphase und einer eigenen Offensivaktion nur wenige Momente später in kurzzeitiger Unterzahl in der Defensive vertreten war, das hätte nicht passieren dürfen. Und geplant war das natürlich auch nicht. Doch die Düsseldorfer verpassten es, den abgeblockten Schuss von Shinta Appelkamp rechtzeitig wieder festzumachen. Entweder durch einen gewonnenen Zweikampf oder eben durch ein taktisches Foul. Da die Restverteidigung in diesem Moment aber nicht stimmte, kam kein Spieler außer Nicolas Gavory rechtzeitig in einen solchen Zweikampf. Und der Franzose spielte mit seiner Grätsche stattdessen Luc Ihorst in den Fuß, der so den Konter erst so richtig initiieren konnte.