Vor dem Spiel in Nürnberg : Was Preußer zum Konkurrenzkampf bei Fortuna sagt

Düsseldorf „Zwei, drei Positionen“ für das Samstag-Spiel in Nürnberg seien noch offen, sagt der Düsseldorfer Chefcoach. Darunter ist auch eine, auf der das Rennen vor der Saison längst entschieden schien. Welche das ist und wovor Christian Preußer warnt.

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Fortuna-Newsletter: Alle 95-Nachrichten des Tages und der Ausblick auf das was kommt - jeden Abend in Ihrem Postfach.

„Auf zwei, drei Positionen ist es ein ganz enges Rennen“, sagt Fortunas Trainer Christian Preußer vor dem Zweitligaspiel am Samstag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg. „Da werden die finalen Entscheidungen erst am Freitag fallen.“ Unmittelbar vor der Abreise nach Mittelfranken also. „Das sind richtig schwierige Entscheidungen, aber so soll das doch auch sein“, erklärt Preußer. „So will ein Trainer das doch haben.“