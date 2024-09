Bester Torhüter der Liga? Was Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier unbedingt beibehalten will

Düsseldorf · Fortuna geht als Tabellenführer in die Länderspielpause, dank ihrer jüngsten Leistung gegen Hannover hat sie sich den Platz an der Spitze gesichert. Mit dem Auftritt war auch Florian Kastenmeier zufrieden. Was der Torhüter dazu sagt und was er beim Zweitligisten am liebsten beibehalten will.

04.09.2024 , 10:32 Uhr