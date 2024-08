Nach starkem Auftritt in Darmstadt Was Fortuna-Trainer Thioune zu einer möglichen Tanaka-Verlängerung sagt

Düsseldorf · Ao Tanaka hat beim Sieg in Darmstadt wieder einmal stark aufgespielt. Es wirkte fast so, als gäbe es keine ungeklärten Fragen zu seinem Verbleib in Düsseldorf. Was Trainer Thioune über die Zukunft des Japaners sagt – und was er sich wünscht.

06.08.2024 , 07:03 Uhr