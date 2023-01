„Er ist einfach ein Störfaktor“ Knallharte Ansage von Fortuna-Sportvorstand Allofs an diesen Spieler

Düsseldorf · Noch bis Ende des Monats will Fortuna im Kader gehörig aufräumen. Damit reagiert der Verein auf die sportliche Entwicklung in den vergangenen Monaten – ohne Aussicht auf unmittelbare Besserung. Wer beim Zweitligisten vor dem Abschied steht. Was Sportvorstand Klaus Allofs sagt.

23.01.2023, 10:22 Uhr

