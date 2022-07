„Müssen nicht in Panik verfallen“ : Was Sobottka vor dem Auftakt in Magdeburg Mut macht

Marcel Sobottka (r.) im Gespräch mit Trainer Daniel Thioune. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Am Samstagabend startet für Fortuna die neue Zweitligasaison beim 1. FC Magdeburg. Die Vorzeichen vor dem wichtigen Auftaktspiel stehen nicht ganz so gut. Marcel Sobottka sieht aber keinen Grund zur Panik.

Am Samstag gastiert Fortuna im Topspiel der Zweiten Liga beim Aufsteiger aus Magdeburg. Marcel Sobottka glaubt, dass es für Fortuna in Sachsen-Anhalt besser laufen wird, als in den vergangenen Testspielen. Sobottka über…

... den Saisonstart am kommenden Wochenende „Als Sportler liebt man den Wettkampf. Wir wollen uns mit anderen messen. Die Vorbereitung ist immer anstrengend. Von daher freuen wir uns natürlich darauf, dass es am Samstag wieder losgeht.“

... die eher durchwachsenen Testspiele „Wir müssen nicht in Panik verfallen. Wie sagt man so schön: Eine verpatzte Generalprobe sorgt für eine gelungene Premiere. Es wird aber natürlich nicht von allein funktionieren. Wir wissen alle, was in Magdeburg auf uns zukommen wird. Es ist für sie die Rückkehr in die Zweite Liga – und dann direkt als Topspiel am Samstagabend. Da wird die Hütte ausverkauft sein, da wird es brennen.“

... seine mögliche Enttäuschung, nicht Kapitän geworden zu sein „Nein, ich bin nicht enttäuscht. Wir haben ein gutes Gerüst in der Mannschaft, das nun auch schon seit mehreren Jahren so zusammensteht. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir auf und neben dem Platz eine intakte Truppe haben.“

... die Personalie Khaled Narey „Das ist nicht Baustelle von uns Spielern. Wir müssen unsere Leistung auf dem Platz bringen. Klar ist, dass Khaled ein guter Spieler ist. Er hat uns in der vergangenen Saison viele Scorerpunkte geliefert. Aber da wir die Sache nicht beeinflussen können, ist es auch nichts, worüber wir regelmäßig sprechen.“