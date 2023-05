Trotz des klaren Siegs Was sich Trainer Thioune von Fortuna noch gewünscht hätte

Wunschlos glücklich klingt da in der Tat anders, die Zufriedenheit ihres Coachs hatten sich Fortunas Profis aber in jedem Fall verdient. Vor allem wegen ihrer Lernfähigkeit. „Es freut einen als Trainer, wenn ein paar Inhalte, die man im Training platziert hat, dann auch im Spiel zu sehen sind“, erklärt Thioune. „So wie die Entstehung unseres Tores zum 1:0. Entspannt ist man aber auch bei einem 3:0 zur Pause nicht. Dafür steht drüben in der Gegnerkabine ein Trainer, der will, dass seine Mannschaft nochmal zurückkommt. Und bei uns in der Kabine steht dafür ein Trainer, der diese Spannung halten will.“