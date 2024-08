Das sagt Sportvorstand Allofs Was sich an der Kaderplanung bei Fortuna nach Engelhardt-Abgang ändert

Es gibt Spieler, die braucht man nur wenige Minuten zu beobachten und man sieht gleich, dass sie eine große Entwicklung nehmen könnten. Wie groß, das hängt in der Fußballbranche immer von vielen Faktoren ab. Bei Yannik Engelhardt war gleich von Beginn an mehr als offensichtlich, dass Fortuna da ein ziemlich dicker Fisch ins Netz geraten war. Und so ist es wiederum nicht verwunderlich, dass sich bereits nach einem Jahr die Wege wieder trennen. Und alle Beteiligten mit der gemeinsamen Zeit sehr zufrieden sein können.