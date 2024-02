„Einfach amazing“ Diese Wünsche hat Fortuna-Trainer Thioune an Christos Tzolis

Dafür habe es Fortuna „etwas ausgewogener“ gebraucht. „Wir haben uns entschieden, in Shinta Appelkamp einen Mittelfeldspieler mehr zu bringen. In dem Augenblick war es nicht die Phantasie, Christos auf die Neun zu schieben. Er hatte unfassbar viel investiert in das Spiel, in die Offensive, deswegen vielleicht nicht mehr maximal investieren können in die Bewegung nach hinten. Und so war es mehr die Idee, mit Shinta abzusichern und in Marlon Mustapha und Christoph Daferner zwei Stürmer ins Zentrum zu bringen.“