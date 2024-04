Ereignisreiche Tage Diese Entwicklungen gibt es bei der „Zwoten“ von Fortuna

Also blickt man am besten erst mal auf das, was schon steht. 13 Jahre trug der gebürtige Pole das rot-weiße Trikot, war maßgeblich an den Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 beteiligt und lief ab 2020 drei Jahre lang als Kapitän der Profis auf. 302 Einsätze für die launische Diva vom Rhein absolvierte er, 78 davon in der Bundesliga und 206 im Deutschen Unterhaus.