Appelkamp und Tanaka Diesen Vorwurf macht Thioune seinem Japan-Duo

Düsseldorf · Sie sind zwei große Hoffnungsträger bei Fortuna. Shinta Appelkamp ist der zweitbeste Scorer im Team und bleibt dennoch einiges schuldig. Und auch von WM-Fahrer Ao Tanaka kommt gemessen an seinem Potenzial in dieser Saison in der Zweiten Liga einfach zu wenig. Was sich verbessern muss.

24.02.2023, 07:02 Uhr

61 Bilder Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 61 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Daniel Thioune ist in seiner Zeit bei Fortuna bisher vor allem als Motivator und Improvisator in Erscheinung getreten. Die ganz große Weiterentwicklung des Düsseldorfer Spiels ist auch unter seiner Ägide bisher nicht zu erkennen. Hurra-Fußball, da dürfte es allgemeine Zustimmung geben, präsentiert der Zweitligist jedenfalls aktuell nicht. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben