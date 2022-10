Stürmer Rouwen Hennings nach Rückkehr : „Wir haben einen guten Charakter im Team“

Düsseldorf Nach fünfwöchiger Verletzungspause ist Rouwen Hennings zurück bei Fortuna und eine ernsthafte Option für die Startelf am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg. Wieso er sich so für seinen Mitspieler Dawid Kownacki freut. Wie er die Lage beim Düsseldorfer Zweitligisten einordnet.

Auf dem Trainingsplatz befanden sich am Montagvormittag die Spieler, die auch gegen den 1. FC Nürnberg einsatzfähig waren. Mannschaftskapitän Andre Hoffmann stellt für die Englische Woche weiterhin keine Optionen dar. Rouwen Hennings schon. Er zählt mit seinen 35 Jahren zu den absoluten Routiniers im Team von Zweitligist Fortuna. Gerade diese Erfahrung könnte aktuell für Daniel Thioune auf dem Platz besonders wichtig sein. Hennings über...

...seine gesundheitliche Verfassung: „In erster Linie bin ich froh, dass ich wieder dabei sein kann. Die Verletzung war nervig, hartnäckig. Gesundheitlich geht es mir auf jeden Fall gut. Die Prognose, die ich gehört hatte, ging von einer Woche bis sechs Monate. Es war ärgerlich, dass es doch so lange gedauert hat, ich hatte gehofft, dass es ein bisschen schneller geht. Jetzt waren es fünf Wochen. Alles in allem geht es mir aber sehr gut.“

...fehlende Energie auf dem Platz: „Ich glaube, dass es maximal belastend war für die Spieler in den letzten Wochen, die immer eingesetzt wurden. Wir hatten sehr häufig eine ähnliche Startaufstellung. Das ist dann schon anstrengend, wenn du jede Woche Vollgas geben musst. Wir haben nicht die Breite im Kader. Es ist klar, dass dann irgendwann etwas Müdigkeit reinkommt. Es lagen schwierige Aufgaben hinter uns. Wenn es so einfach wäre, würde jeder Fußball spielen.“

...den Auftritt im DFB-Pokal in Regensburg: „Regensburg ist ein gestandener Zweitligist. Seit Jahren machen die sehr gute Arbeit. Wir wollen dennoch eine Runde weiterkommen.“

...seine Rückkehr ins Team: „Wir haben generell jetzt wieder mehr Möglichkeiten. Natürlich will ich wieder spielen. So ist das generell im Mannschaftssport, wenn der eine eine Verschnaufpause braucht, muss ein anderer parat stehen.“

...einen Charaktertest für die Mannschaft in den kommenden Partien: „Ich glaube, dem müssen wir uns nicht stellen. Wir haben oft genug in der Vergangenheit gezeigt, dass wir einen guten Charakter in der Mannschaft haben.“