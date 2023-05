Planungen für neue Saison Was jetzt nur der nächste logische Schritt für Fortuna sein kann

In den Farben getrennt, in der Enttäuschung vereint. So oder ähnlich dürfte sich die Stimmungslage in beiden Lagern, dem des FC St. Pauli ebenso wie dem der Fortuna, am Samstag gegen 23 Uhr angefühlt haben. Die Luft war sichtbar raus. Die Schlacht geschlagen. Die Saison vorbei. Zumindest was das ganz große Ziel nach oben angeht. Rund 16 Stunden später war dann auch der Rest der Rest-Hoffnung verschwunden, nachdem der HSV den SSV Jahn Regensburg 5:1 abgefertigt hatte. Fortuna kann auf eine Spielzeit zurückblicken, in der man sich selbst einmal mehr am meisten im Weg gestanden hat.