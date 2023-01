Berater in Marbella aufgetaucht Allofs verlängert bei Fortuna – Trainer Thioune soll bald folgen

Im „Red Pepper“ am Puerto Banús von Marbella ist am Donnerstagabend auf die Zukunft von Fortuna angestoßen worden. In dem griechischen Lokal hatte sich die Aufsichtsratsspitze mit Björn Borgerding und Sebastian Fuchs mit den Vorständen Alexander Jobst, Arnd Hovemann und Klaus Allofs getroffen. Dem Vernehmen nach soll es ein lange Nacht gewesen sein, ob schon zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Vertragsverlängerung von Sportvorstand Allofs begossen wurde, ist indes nicht überliefert. Die wurde dann am Tag danach offiziell um 13 Uhr verkündet.