Nach 2:0 gegen Hamburger SV Warum Träumen erlaubt, Realismus bei Fortuna aber ratsam ist

Durchhalten. Irgendwie durchhalten. Nur wie? Die Reihen sind jedenfalls bei Fortuna in diesen Tagen so dünn besetzt wie schon lange nicht mehr – und sie waren noch nie in dieser Saison voll. Fast schon mit einer gehörigen Trotz hat Daniel Thioune kurz nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV Teile seiner Aufstellung für die kommende Partie in Osnabrück verraten.