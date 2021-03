Botschaft der Fortuna-Profis : So emotional reagieren Mitspieler auf Pledl-Verletzung

So emotional reagieren Mitspieler auf Pledl-Verletzung

Update Düsseldorf Fortuna-Profi Thomas Pledl wird mit einer schweren Knieverletzung monatelang ausfallen. Einige Mitspieler des 26-Jährigen haben sich nun zu Wort gemeldet. Was sie ihrem Arbeitskollegen zusichern. Was Pledl selbst zu seinem Zustand sagt.

Als die Nachricht am Vormittag bei Fortuna durchsickerte, mussten viele der Akteure das Ergebnis erst einmal sacken lassen. Cheftrainer Uwe Rösler hatte während des sogenannten Spielersatz-Trainings erfahren, dass Thomas Pledl wegen einer komplizierten Verletzung am Knie mehrere Monate ausfallen wird. Bei den Arbeitskollegen dauerte es nicht lange, bis alle darüber ebenfalls informiert waren. Es war eingetreten, was man Blick auf die Bilder vom Nürnberg-Spiel befürchten musste.