Vize-Kapitän von Zweitligist : Was Sobottka bei Fortuna noch eindeutig fehlt

Düsseldorf Was fehlt Fortuna zum Spitzenteam? Wie können die Ausfälle von gleich einigen erfahrenen Stammkräften im Heimspiel gegen Hansa kompensiert werden? Und was denkt Marcel Sobottka mit etwas Abstand über seine kontrovers diskutierte Aussage gegen die eigenen Fans? Was der 28-Jährige zu sagen hat.

In der großen Welt sind alle immer auf der Suche nach den ganz großen Antworten. Und doch ist das Spiel gar nicht so kompliziert, weshalb Marcel Sobottka zu einer wohltuenden Erkenntnis kommt. Angesprochen darauf, was besser laufen müsse als beim 1:2 gegen den FC Heidenheim befindet er: „Hinten das Tor nicht kriegen und vorne bestenfalls eins machen. Unterm Strich haben wir uns nicht belohnt, für unseren Einsatz können wir uns nicht viel kaufen. Wir müssen einfach wieder etwas klarer sein, die Fast-Chancen die wir haben, zu Chancen ummünzen. Im letzten Drittel müssen wir den letzten Pass einfach genauer spielen.“

Der Ansatz ist da, doch der Schlendrian verhindert mitunter, dass Fortuna sich für den Einsatz belohnt. Fehlt das gewisse Etwas, wie es Sportvorstand Klaus Allofs moniert hat? Sobottka sagt: „Wenn man mit dem gewissen etwas den letzten Pass meint, dann ist es genau das.“

Heidenheim war ein Einschnitt. Mehrere verletzte Spieler, darunter Daniel Ginczek, der wohl erst im neuen Jahr wieder angreifen kann. Was macht das mit der Stimmung im Team? „Da sind uns wichtige Spieler weggebrochen. Ginni war gerade gut in Fahrt, er hat uns viel gegeben. Wir können ihm jetzt nur das Beste für seine Reha wünschen“, sagt er.

Und weiter: „Es klingt immer hart, aber wenn ein Spieler ausfällt, dann muss der Platz eben von einem anderen Spieler ausgefüllt werden. Diejenigen, die vielleicht etwas hintendran waren, werden jetzt eben ihre Chance bekommen. Wir haben einen relativ gut aufgestellten Kader, dass wir die Positionen auffüllen können und am Samstag eine konkurrenzfähige Truppe auf den Platz bringen werden gegen Hansa Rostock.“

Jordy de Wijs, Andre Hoffmann, Daniel Ginczek, vielleicht auch Jorrit Hendrix und Rouwen Hennings – alles erfahrene Spieler. Für Sobottka der Moment, in dem er in der Kabine vielleicht noch mehr sich einbringen muss? „Ich probiere das umzusetzen, was ich vorher auch gemacht habe. Die Verantwortung auf dem Platz ist immer auf mehreren Schultern verteilt“, sagt der 28-Jährige, der seinen Vertrag trotz einiger Angebote aus der Bundesliga unlängst bis 2025 verlängert hat. „Wir haben eine gute Hierarchie in der Mannschaft, die wird sich nicht ändern, nur weil einige Leute ausfallen. Ich werde jetzt nicht mehr machen, als ich vorher gemachte habe.“

