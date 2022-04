Erstmals seit 2019 wieder in Präsenzform : Was man zur JHV von Fortuna wissen muss

Service Düsseldorf Bereits zweimal war die Mitgliederversammlung abgesagt worden – am Donnerstag ab 18 Uhr soll es nun im dritten Versuch endlich klappen. Viel Zündstoff dürfte es bei der Veranstaltung nicht geben. Die sportliche Lage hat sich einigermaßen entspannt. Die Zuversicht ist wieder da. Worum es geht.

Im dritten Anlauf soll es nun klappen. Bereits zweimal war nämlich die Mitgliederversammlung der Fortuna abgesagt worden: Die für den 28. November vorgesehene Versammlung wurde von Seiten des Zweitligisten abgesetzt, danach auch das Treffen im virtueller Form, das ursprünglich für den 25. Februar vorgesehen war.

„Unser Ziel war es immer, die Mitgliederversammlung in Präsenzform durchzuführen. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie das bis jetzt nicht zugelassen haben, freuen wir uns umso mehr, nun endlich wieder mit unseren Mitgliedern vor Ort in den Dialog zu treten“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding. „Für einen Verein wie Fortuna ist der persönliche Austausch das höchste Gut. Vielen Dank an den Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die diese Verlegung im Sinne der Mitglieder kurzfristig möglich machen.“

Da findet die JHV statt Die Mitgliederversammlung beginnt um 18 Uhr und findet im Arena-Innenraum bei geschlossenem Dach statt. Der Einlass (bereits ab 16.30 Uhr) befindet sich auf der Südseite der Arena, unmittelbar an der Arena stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

So kommt man hinein Die Mitglieder, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, müssen sich am Eingang sowohl mit ihrem Mitglieds- als auch einem Lichtbildausweis identifizieren können.

So kommt man wieder weg Da die öffentlichen Verkehrsmittel in Arena-Nähe nach Abschluss der Veranstaltung wahrscheinlich nur noch eingeschränkt verfügbar sind, werden Shuttlebusse am Arena-Bahnhof bereitgestellt, die bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fahren.

Das bietet die Gastro Es werden vergünstigte Speisen und alkoholfreie Getränke angeboten.

Das steht auf der Tagesordnung Neben den regelmäßigen Tagesordnungspunkten mit den Berichten der Gremien und den Abstimmungen über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat finden, wie in der Satzung des Düsseldorfer Turn- und Sportvereins Fortuna 1895 e.V. vorgesehen, in diesem Jahr die Wahlen zum Wahlausschuss statt.

So kann man sich vorab informieren Alle Unterlagen zur Mitgliederversammlung, auch zwei weitere Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, sind im Mitgliederbereich der Homepage hinterlegt.

