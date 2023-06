Überraschungs-Aufsteiger in der Zweiten Liga Was man zum neuen Fortuna-Gegner Elversberg alles wissen sollte

Ex-Profi Steffen (207 Bundesligaspiele für Bayer Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg) gilt gemeinsam mit Sportdirektor Nils-Ole Book als Vater des Erfolges in Elversberg. Ende Oktober 2018 übernahmen beide bei der SVE, entwickelten eine Mannschaft mit viel Sinn für Offensivfußball – scheiterten aber mehrfach am Aufstieg aus der Regionalliga Südwest. Steffen und Book durften trotzdem in Ruhe weiterarbeiten, schafften vergangene Saison endlich den Sprung in die Dritte Liga – und legten als Aufsteiger dann eine rekordverdächtige Hinrunde hin, dass der Aufstieg am Ende trotz ein wenig Nervenflatterns nur eine Frage der Zeit war.