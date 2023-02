Duell am Freitagabend Das müssen Sie zu Fortunas Spiel gegen Braunschweig wissen

Das Hinspiel Es war ein wilder Ritt, den beide Klubs da am Abend des 20. August im Eintracht-Stadion absolvierten. Nachdem Braunschweigs Robin Krausse in der 56. Minute den Bann gebrochen hatte, stürmten Blau-Gelbe wie Rot-Weiße auf Teufel-komm-raus. Fünf Minuten später glich Nicolas Gavory mit einem „Strahl“ in den Giebel aus, und nachdem Anton Donkor die Eintracht in der 70. Minute erneut in Front gebracht hatte, dauerte es diesmal nur 60 Sekunden bis zu Marcel Sobottkas 2:2. Aluminiumtreffer und einige Torhüterparaden kamen auch noch hinzu, aber es blieb beim Remis.