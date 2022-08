Nachdem Oberdorf bereits 2020 an großen Teilen der Sommervorbereitung der Profis teilnahm, war er auch 2021 dabei und nahm zudem an Testspielen teil. Sein Profidebüt feierte am 8. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 5:0 auswärts gegen den VfL Oldenburg.