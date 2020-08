Das Wichtigste zum Zweitligisten : Was der Tag bei Fortuna bringt

Fortuna beim Training. Foto: Fortuna

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna Düsseldorf los? Wann wird trainiert, und wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Wer kommt, wer geht? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Corona-bedingt hat sich der Fußball-Zweitligist komplett zurückgezogen. Die Einheiten finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der ersten Übungseinheit steht gegen Mittag eine Medienrunde mit Cheftrainer Uwe Rösler auf dem Programm, in der über den aktuellen Stand der Vorbereitungen berichtet.

Das ist auf dem Transfermarkt los Still ruht der See. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Kevin Danso hat sich Sportvorstand Uwe Klein vom ganzen großen Druck befreit. Gleichwohl gibt es noch auf verschiedenen Positionen Handlungsbedarf. Klein ist auf der Suche nach „gestandenen Profis“, die sofort eingesetzt werden könnten. Holger Badstuber? Bei uns lesen Sie, was von solchen Gerüchten zu halten ist.

Diese Spieler fallen gerade aus Verletzungsbedingt pausiert derzeit nur Adam Bodzek. Er hat muskuläre Probleme und muss einige Tage aussetzen. Dazu gesellen sich allerdings gleich fünf Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori und Jakub Piotrowski).

Da kann man Fortuna-Profis in der Stadt sehen Das werden wohl aktuell spärliche Momente sein. Die Profis stehen zwar bis auf die genannten Ausnahmen nicht unter Quarantäne, sind aber gemäß des Hygienekonzepts angehalten, möglichst größere Menschenansammlungen zu meiden.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Contento verlängert mit Fortuna – was hinter dieser Überschrift steckt, verraten wir noch nicht. Nur so viel: Der erste Gedanke ist nicht immer der richtige. Und nächste Woche reist Fortuna zum Trainingslager in die Niederlande; wir haben mit den Verantwortlichen der Stadt Venlo gesprochen – und die haben einen eindringlichen Appell an die Fortuna-Fans gerichtet.