Mit Fortuna abgestiegen Was macht eigentlich... Valon Berisha?

Die Zeit von Valon Berisha in Düsseldorf war nicht besonders lang. Ein halbes Jahr, von Januar bis Juni 2020, stand der Mittelfeldspieler auf Leihbasis bei Fortuna unter Vertrag – das lag einerseits am Abstieg der Rot-Weißen aus der Bundesliga und andererseits an der horrend hohen Summe der Kaufoption, die für eine feste Verpflichtung des Kosovaren an den italienischen Erstligisten Lazio Rom fällig gewesen wäre. Sieben Millionen Euro standen auf dem Preisschild; zu viel für Fortuna.