Unterschrift in der Dritten Liga Was macht eigentlich... Thomas Pledl?

„Fortunen halten zusammen – vor allem in schweren Zeiten. In dieser Zeit, die für ‚Toni‘ die vielleicht schwierigste in seiner Karriere ist, wollten wir ihm Planungssicherheit verschaffen, damit er sich voll und ganz auf seine Reha und seinen Weg zum Comeback konzentrieren kann“, sagte der damalige Sportvorstand Uwe Klein. Also verlängerte der Düsseldorfer Zweitligist den Vertrag des Mittelfeldspielers um ein weiteres Jahr. Gut so.