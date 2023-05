Mehr als ein Jahrzehnt bei Fortuna Was macht eigentlich... Robert Palikuca?

Fortuna damals nach einer derart langen Zeit – insgesamt 13 Jahre war Palikuca in Düsseldorf tätig, erst als Spieler, dann in unterschiedlichen Funktionen im Management – zu verlassen, war ihm im Übrigen nicht leichtgefallen, Kostenpflichtiger Inhalt wie der inzwischen 45-Jährige vor zweieinhalb Jahren im Interview mit unserer Redaktion erzählte: „Ich habe bei Fortuna in verschiedenen Bereichen gearbeitet und bin dem Verein unendlich dankbar. Diese Vielfalt an Aufgaben ist für meine Zukunft sicher nicht von Nachteil. Aber es war damals an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Chance zu nutzen, den berühmten nächsten Schritt zu gehen.“