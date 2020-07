Fortunas ehemaliger Spielmacher : Was macht eigentlich... Michael Liendl?

Michael Liendl (r.) grätscht Jonas Hofmann den Ball weg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Michael Liendl, der mit seinem neuen Klub in dieser Saison Borussia Mönchengladbach düpierte.

Es dürfte das Highlight der bisherigen Profikarriere des Michael Liendl gewesen sein. Donnerstag, 19. September, Flutlichtspiel in Mönchengladbach. Liendl gastierte mit dem Wolfsberger AC als krasser Außenseiter am linken Niederrhein. Zwei Vorlagen steuert er an diesem Abend hinzu - Wolfsberg gewann schließlich mit 4:0 gegen die Borussia. Ein Tag, der in die Geschichtsbücher des kleinen Klubs aus Österreich eingegangen ist.

Seit nunmehr zwei Jahren läuft Liendl wieder in seinem Heimatland auf. Vom WAC ging es 2014 übringens auch nach Deutschland. Fortuna Düsseldorf zahlte damals knapp 250.000 Euro für den offensiven Mittelfeldspieler. Bei den Rheinländern blieb Liendl eineinhalb Jahre. Er überzeugte in dieser Zeit als Scorer, erzielte in insgesamt 54 Spielen elf Tore und bereitete 13 Treffer vor. Unter den elf Toren waren auch durchaus sehenswerte - unvergessen die Schnappatmung von Kommentator Jörg Dahlmann in der Sport-1-Sendung „Hattrick“ nach einem Sonntagsschuss des Österreichers. Zudem verzeichnete Liendl in seiner Zeit bei Fortuna seinen bislang einzigen Einsatz in der Nationalelf.

Dennoch zog es ihn bereits nach eineinhalb Jahren weiter. Mit 1860 München wollte Liendl den Sprung in die Bundesliga schaffen. Das Unterfangen scheiterte. Nach dem Zwangsabstieg der Sechziger 2017 flüchtete Liendl in die Niederlande und heuerte bei Twente Enschede an. Dort blieb der gebürtige Grazer eine Spielzeit, ehe er 2018 zum Wolfsberger AC zurückkehrte.

Bei dem Verein aus Kärnten ist Liendl mittlerweile Kapitän. Und führte Wolfsberg als solcher in der vergangenen Saison zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte - dem 4:0 bei Borussia Mönchengladbach.