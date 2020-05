Fortunas Aufstiegsheld : Was macht eigentlich... Maximilian Beister?

Was macht eigentlich... Maximilian Beister?

Düsseldorf In unserer neuen Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Maximilian Beister, der nach seiner Zeit bei Fortuna eine wahre Leih-Odyssee erlebte.

Tor! Düsseldorf führt, steigt schlussendlich in die Bundesliga auf, Beister ist einer der gefeierten Helden. Der Jubel kennt keine Grenzen - außer bei Beister. Denn er weiß, es könnte die letzte Partie für ihn im Dress der Fortuna gewesen sein.

Und tatsächlich: Nach zwei Jahren im Rheinland kehrte Beister anschließend zum Hamburger SV zurück, von dem er nur ausgeliehen war. Retrospektiv muss gesagt werden, dass diese beiden Jahre im Rheinland die erfolgreichsten des damaligen Youngsters waren. In 65 Pflichtspielten sammelte er starke 38 Scorerpunkte. Verbunden mit eben jenem krönenden Abschluss.

Als Fortuna in grün-weiß gegen den HSV verlor

Kalenderblatt 8. Mai : Als Fortuna in grün-weiß gegen den HSV verlor

Bundesliga am Wochenende

Bundesliga am Wochenende : Fortuna-Fans sind vor dem Neustart sehr skeptisch

2015 wechselte Beister ablösefrei nach Mainz, hoffte auf einen Neuanfang. Doch daraus wurde nichts, gerade einmal fünf Minuten stand er für die Rheinhessen auf dem Platz. Was folgte, war eine Leih-Odyssee. Erst lieh 1860 München den Offensivspieler aus, ein Jahr später verschlug es ihn ins australische Melbourne. Nirgendwo konnte Beister vollends überzeugen. Die Folge: ab dem Sommer 2018 war er für ein knappes halbes Jahr vereinslos.

Dann trudelte eine Anfrage aus Krefeld ein, der KFC Uerdingen wollte ihn unter Vertrag nehmen. Beister nahm das Angebot an, war aber plötzlich nur noch Regionalliga-Spieler. Mit dem KFC stieg er anschließend in die 3. Liga auf, wo man im Jahr darauf souverän die Klasse hielt. In 51 Partien schoss er starke 24 Tore.