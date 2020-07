Über 100 Spiele für Fortuna : Was macht eigentlich... Julian Schauerte?

Fortunas Rouwen Hennings (M.) jubelt mit Julian Schauerte (l.) und Adam Bodzek (r.). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Julian Schauerte, der in dieser Saison in die Regionalliga abgestiegen ist.

Als Julian Schauerte 2014 vom SV Sandhausen zu Fortuna Düsseldorf wechselte, wusste niemand so wirklich, ob das wirklich hinhauen würde. Ein Upgrade zum bisherigen Rechtsverteidiger Tobias Levels sollte er sein. Aber würde er den Druck in Düsseldorf standhalten? „Wir sind davon überzeugt, dass er uns beim Erreichen unserer Ziele helfen kann und eine Verstärkung für unser Team darstellt“, sagte der damalige Sportdirektor Helmut Schulte damals. Und er behielt Recht.

Vier Jahre spielte Schauerte anschließend im Rheinland - und machte sich in dieser Zeit viele Freunde. Über 100 Spiele absolvierte er für Fortuna. Im letzten Jahr feierte er dann den größten Erfolg seiner Karriere: die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Sein großer Traum, einmal in der Bundesliga auflaufen zu dürfen, blieb ihm allerdings verwehrt.

Fortuna verlängerte 2018 den Vertrag nicht mehr. „Ich wäre gerne geblieben und bin sehr enttäuscht, nachdem ich mit der Mannschaft noch so ein geiles Jahr hatte", sagte der Rechtsverteidiger, der immer mit Leidenschaft und großem Kampf zu Werke gegangen war. Wichtig war Schauerte damals schon die Anerkennung von den Fans. „Ich habe oft gehört, dass ich einen großen Anteil am Aufstieg habe. Das tut mit sehr gut“, sagte er.

Anschließend wechselte er nach nur einem Jahr beim belgischen Erstligisten KAS Eupen zurück nach Deutschland. Bei Preußen Münster in der 3. Liga wollte er noch einmal angreifen. Das Unterfangen scheitere. Münster belegte in der abgelaufenen Saison einen Abstiegsplatz. In der kommenden Spielzeit müssen die Westfalen folglich in der Regionalliga West ran.

Ob Schauerte noch ein Jahr in Münster dranhängt, ist offen. Die Preußen würden den Vertrag mit ihrem Kapitän gern verlängern. Und auch Schauerte zeigt sich zumindest nicht abgeneigt, die Mission Wiederaufstieg mitzubegleiten.