Fortunas Zugang von Real Madrid : Was macht eigentlich... Juanan?

Juanan (r.) im Zweikampf mit Gladbachs Igor de Camargo. Foto: REUTERS/INA FASSBENDER

Düsseldorf In unserer neuen Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um einen Zugang, der im Jahr 2011 hohe Wellen schlug. Denn er wechselte von Real Madrid an den Rhein.

Im Juni 2011 dürften nicht wenige Fortuna-Fans kurzzeitig recht perplex gewesen sein. Dass die Düsseldorfer einen Spanier verpflichten, schön und gut, aber von Real Madrid? Greift Fortuna nun ganz groß an? Was ist nun alles drin? Aufstieg? Dann Europapokal und anschließend Meisterschaft? Fragen über Fragen, die solange im Raum standen, bis ein kleiner, aber keineswegs unwichtiger Zusatz entdeckt wurde. „Castilla“ war das Wort. Und es erstickte alle aufkommenden Hoffnungen sofort im Keim. Denn bei Real Madrid Castilla handelt es sich lediglich um die Reservemannschaft der „Königlichen“, die damals in der dritten spanischen Liga spielten.

Nichtsdestotrotz: Ein wenig fußballerischer Glamour kehrte in die Rheinmetropole ein. Allein der Name Juan Antonio González Fernández, kurz Juanan, klang ja irgendwie schon toll. Der damals 24-Jährige betrachtete seinen Wechsel zur Fortuna als „großen Sprung, in Deutschland Fuß zu fassen.“

Und immerhin: Zwei Jahre blieb der Spanier in Düsseldorf und feierte mit der Fortuna 2012 den Aufstieg in die Bundesliga. Stammspieler war er in beiden Spielzeiten nur für kurze Episoden. Insgesamt kam Juanan auf 39 Pflichtspiele. Anschließend wechselte er zum ungarischen Erstligisten Ujpest FC nach Budapest.

Doch seine neue Heimat fand er dort nicht und so kehrte er nach einer Saison zurück nach Spanien, lief erst für Recreativo Huelva und eine Spielzeit später für CD Leganés auf, bevor er 2016 den Sprung über den großen Teich nach Oklahoma City wagte. Doch der Verein löste sich nach nur einer Saison in der MLS wieder auf und so suchte Juanan erneut nach einem Klub.

Es sollte seine letzte Suche bleiben. Denn seit vier Jahren hat der Spanier seinen Platz gefunden. Und der ist durchaus exotisch. Der heute 33-Jährige ist Stammspieler beim Bengaluru FC in Indien. Bald knackt Juanan dort die Marke von 100 absolvierten Pflichtspielen. Im vergangenen Jahr gewann er mit seinem Klub die Indian Super League. In Indien wird Juanan für seine resolute Spielweise geschätzt. Ob er die bei Fortuna in Deutschland erlernt hat?