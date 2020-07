Fortunas ehemaliger Linksverteidiger : Was macht eigentlich... Johannes van den Bergh?

Johannes van den Bergh. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Johannes van den Bergh, der sein Glück an der Kieler Förde gefunden hat.

Es ist keine Seltenheit, dass Spieler von Borussia Mönchengladbach zu Fortuna Düsseldorf wechseln. Im Fall von Florian Neuhaus war es eine Leihe, von der beide Partein profitierten. Häufig sind es aber Spieler, die bei Borussia keine Rolle mehr spielen und bei Fortuna eine neue Chance auf mehr Spielzeit suchen. Das war zum Beispiel bei Tobias Levels so. Oder bei Sascha Rösler. Zumeist machte der Klub aus Düsseldorf mit diesen Akteuren gute Erfahrungen. So auch bei Johannes van den Bergh.

Der Linksverteidiger wechselte 2009 für 100.000 Euro zur Fortuna und wurde dort prompt Stammspieler. Zusammen mit Spielern wie Patrick Zoundi oder Axel Bellinghausen beackerte er die linke Seite der Düsseldorfer und feierte 2012 den Aufstieg in Bundesliga.

Nach dem direkten Wiederabstieg ein Jahr später, wechselte er zu Hertha BSC. Also ausgerechnet zu dem Verein, den Fortuna in der Relegation ein Jahr zuvor in Richtung 2. Bundesliga schoss. In der Hauptstadt blieb van den Bergh drei Jahre, ehe er beim FC Getafe eine neue Herausforderung suchte. In Spanien wurde er jedoch nicht glücklich. Insgesamt absolvierte der heute 33-Jährige nur fünf Pflichtspiele für den Madrider Vorstadtklub.

Nach nur einem halben Jahr ließ er sich nach Fürth ausleihen und löste nach seiner Wiederkehr alsbald seinen Vertrag in Getafe auf. Das verschaffte ihm die Gelegenheit bereits wenige Tage später ablösefrei zu Holstein Kiel nach Deutschland zurückzukehren. Beim Zweitligisten fand sich van den Bergh schnell ein und wurde zum Stammspieler. Seit drei Jahren spielt der gebürtige Viersener nun bei den Störchen. Ende offen. In der abgelaufenen Saison kam er in 30 Zweitligaspielen zum Einsatz.