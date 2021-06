Fortunas ehemaliger Nationalspieler : Was macht eigentlich... Igli Tare?

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Igli Tare, der mittlerweile Sportdirektor eines italienischen Spitzenklubs ist.

Zu Beginn müssen wir einmal kurz zu Kreuze kriechen. Vor einigen Monaten hatten wir eine Bilderstrecke veröffentlicht, in der es um ehemalige Fortuna-Profis ging, die nun zu Funktionären im Fußball-Business aufgestiegen sind. Wer alles dazugehört, sehen Sie hier. Ein Name fehlte aber: Igli Tare. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns das auch spüren lassen. Noch nie hatten wir so viele Hinweise darauf, dass ein Name in einer unsere Bilderstrecken fehlt, wie in diesen Tagen.