Fortunas Einwurfkönig Was macht eigentlich... Harald Katemann?

Serie | Düsseldorf · Er war ein eisenharter, aber stets fairer Innenverteidiger. Und er war der Einwurfkönig, nicht nur von Fortuna: So weit und so hart wie Harald Katemann hatte zuvor noch kein Fußballprofi den Ball in den gegnerischen Strafraum geworfen. Was der 50-Jährige jetzt macht. Was er zu Fortuna sagt.

31.03.2023, 12:02 Uhr

(jol)