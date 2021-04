Fortunas ehemaliger Mittelfeldspieler : Was macht eigentlich... Valon Berisha?

Rouwen Hennings (l.) und Valon Berisha. Foto: AP/Marius Becker

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Valon Berisha, der mittlerweile in Frankreich spielt. Wie es ihm geht, was sich seit seinem Abgang bei ihm getan hat.

Lange war Valon Berisha nicht bei Fortuna unter Vertrag. Das lag einerseits an dem Düsseldorfer Abstieg in die Zweite Liga, andererseits auch an der horrenden Kaufoption, die Fortuna für eine feste Verpflichtung des Kosovaren an Lazio Rom hätte bezahlen müssen. Sieben Millionen Euro stand auf dem Preisschild – zu viel für Fortuna.

Berisha hatte auch keinen wirklich leichten Stand in Düsseldorf. Geholt wurde er vom damaligen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. „Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat. Außerdem erhoffen wir uns von ihm als klassischen Box-to-Box-Spieler zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld“, kommentierte er den damaligen Transfer. „Ich bin mir sicher, dass er keine große Eingewöhnungszeit braucht und uns schnell weiterhelfen wird.“

Das Problem: Fortuna befand sich mitten im Abstiegskampf. Und die Mannschaft musste sich erst noch an den neuen Trainer Uwe Rösler gewöhnen. Eigens für ihn und seine Spielidee wurde Berisha verpflichtet. Denn mit dem heute 28-Jährigen konnte Rösler sein bevorzugtes Pressing spielen lassen. Dennoch reichte es schlussendlich nicht für den Klassenerhalt. Berisha kam in seinem halben Jahr im Rheinland auf 13 Einsätze.

Mittlerweile spielt er in Frankreich für Stade Reims. 4,2 Millionen Euro überwiesen sie in die italienische Hauptstadt, um Berisha loszueisen. In Reims hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben und steht auch des Öfteren in der Startelf. 24 Partien absolvierte er bislang in der Ligue 1. Mit nur noch sieben Spielen auf dem Tacho und zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wird Berisha auch ein erneuter Abstieg erspart bleiben.