Früherer Fortuna-Angreifer Was macht eigentlich... Davor Lovren?

Es gibt jedoch einen Haken an dieser im Grunde so schönen Geschichte. Davor Lovren zeigte in diesen beiden Szenen, sicherlich auch noch in der einen oder anderen mehr, die dann einen weniger spektakulären Ausgang hatte, seine ganze Qualität. Alles, was aus ihm einmal hätte werden können. Doch Davor Lovren schaffte es in seiner Zeit in Düsseldorf nie, sein Talent über einen längeren Zeitraum zu entwickeln.