Ehemaliger Fortuna-Mittelfeldspieler Was macht eigentlich... Christian Gartner?

Christian Gartner hatte seine Momente, gar keine Frage. Schon bevor er mit zarten 19 Jahren einen Profivertrag bei der Fortuna unterschrieb. So steht er noch heute in den Annalen des renommierten Klubs SV Mattersburg in seiner österreichischen Heimat: Mit damals 16 Jahren und elf Monaten wurde er im März 2011 der jüngste Bundesliga-Torschütze der Mattersburger und ist dies bis heute geblieben.