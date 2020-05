Fortunas ehemaliger Torjäger : Was macht eigentlich... Charlison Benschop?

Düsseldorf In unserer neuen Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Torjäger Charlison Benschop, der nach Fortuna keine sportliche Heimat mehr finden sollte.

Er kam als Wandervogel und er ging als Wandervogel. Bei neun Klubs stand Charlison Benschop in den vergangenen zehn Jahren unter Vertrag. Einer von diesen Vereinen war Fortuna Düsseldorf. 2013 wechselte der Nationalspieler aus Curacao von Stade Brest ins Rheinland. Dort hatte Benschop unbestritten seine erfolgreichste Zeit, machte sich in der 2. Bundesliga einen Namen. 25 Tore erzielte er in 60 Pflichtspielen, in beiden Spielzeiten traf er jeweils zweistellig. Hatte er also in Düsseldorf seine neue sportliche Heimat gefunden? Nein, denn Beschop unterlag dem Ruf aus der Bundesliga.