Über 100 Spiele für Fortuna : Was macht eigentlich... Ahmet Cebe?

Ahmet Cebe feiert den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Foto: Benefoto

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Ahmet Cebe, der mittlerweile für einen Düsseldorfer Bezirksligisten spielt.

137 Pflichtspiele absolvierte Ahmet Cebe für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Insgesamt vier Jahre spielte er für die Rheinländer, erzielte zwischen 2005 und 2009 20 Tore und bereitete 23 Treffer vor. Das ist keine schlechte Quote - für einen Mittelfeldspieler aber sicher auch nichts Historisches. Die meisten Spiele machte er für Fortuna in der Regionalliga. Ein Jahr spielte er dann noch in der neu gegründeten 3. Liga, bevor er mit Fortuna in die 2. Bundesliga aufstieg, anschließend aber in die Türkei zu Denizlispor wechselte.

Dort machte Cebe sich schnell einen Namen. Und so steigerte er auch peu à peu seinen Marktwert. 121 Partien absolvierte er in der Süper Lig, der höchsten türkischen Spielklasse. Nach Denizlispor und Karabükspor fand Cebe bei Akhisar Belediye seine sportliche Heimat. Viereinhalb Jahre blieb der heute 37-Jährige in der westtürkischen Provinz Manisa.

Nach einem Jahr bei Sivasspor in der Zweiten Liga kehrte Cebe zur Fortuna zurück. Als Führungsspieler sollte er die U23 in der Regionalliga anführen. Allerdings wurde der Vertrag nach nur zwei Monaten bereits wieder aufgelöst. Cebe nahm ein attraktives Angebot aus der Türkei an und spielte anschließend noch innerhalb von zweieinhalb Jahren für zwei Klubs (Samsunspor und Fethiyespor).

Im Winter 2019 kehrte Cebe dann endgültig nach Düsseldorf zurück. Seine Spielerkarriere lässt er nun beim Bezirksligisten Lohausener SV ausklingen. Parallel dazu ist er seit eineinhalb Jahren Co-Trainer von Fortunas U16-Mannschaft und unterstützt dort Trainer Benjamin Skalnik.