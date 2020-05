Fortunas erste WM-Teilnehmer seit 1982 : Was machen eigentlich... Mathis Bolly und Ben Halloran?

Düsseldorf In unserer neuen Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht um Fortunas erste WM-Teilnehmer seit Thomas Allofs im Jahr 1982.

Und im Gegensatz zu Gerd Zewe, der 1978 dem deutschen Kader bei der WM in Argentinien angehörte, und Thomas Allofs, der 1982 mit nach Spanien reisen durfte, kamen sowohl Bolly als auch Halloran zum Einsatz. Anders als Australien, das mit null Punkten sang- und klanglos in der Vorrunde scheiterte, ging es für die Elfenbeinküste umso dramatischer zu. In der dritten Minute der Nachspielzeit des dritten und letzten Spiels traf der Grieche Giorgos Samaras vom Elfmeterpunkt zum 2:1 - und mitten ins Herz der Afrikaner, die dadurch in allerletzter Sekunde den Weg nach Hause antreten mussten.

Nach der WM blieb Halloran noch ein weiteres Jahr bei Fortuna. Anschließend ging der Außenspieler, der 2013 aus Brisbane an den Rhein wechselte, zum damaligen Ligakonkurrenten nach Heidenheim. An der Brenz erlebte er seine bislang längste Vereinsepisode, drei Jahre blieb er an der bayerischen Grenze. Danach versuchte er sich noch ein halbes Jahr in Japan, bevor er im Sommer 2018 in seine australische Heimat zurückkehrte. Bei Adelaide United glänzt Halloran als solider Scorer auf dem Flügel.