Für erfolgreichere Rückrunde : Was Allofs nun von Trainer Preußer fordert

Foto: f95.de 17 Bilder So lief der Trainingsauftakt bei Fortuna

Düsseldorf Christian Preußer will im neuen Jahr einen neuen Anlauf nehmen, um Fortuna in erfolgreichere Bahnen zu lenken. Seine Arbeit wird nun genauestens vom Vorstand beäugt werden. Was Klaus Allofs vom Düsseldorfer Trainer sehen will. Und was er zu möglichen Transfers sagt.